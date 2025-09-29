수도권매립지공사, 파리협정 제6조 해설서 발간 위한 의견 수렴

수도권매립지관리공사 전경. 공사 제공

발간될 해설서는 ▲파리협정 제6조와 세부 이행지침에 대한 설명

온실가스 국제감축사업 추진 절차를 포함한 사업 지침(가이드라인)

온실가스 국제감축사업 양식(사업계획서·사업 승인 양식 등) 등으로 구성된다.

환경부는 해설서 발간에 앞서 이날

상연재에서 열리는 ‘제5차 환경분야 국제감축추진협의회’에 참여한 공공기관 및 기업 관계자들로부터 온실가스 국제감축사업에 대한 문의사항과 사업 추진과정에서의 어려움을 듣고 해설서에 반영할 예정이다.

공사도 환경부의 온실가스 국제감축사업 수행기관으로서 사업추진 경험을 바탕으로 현장감 있는 지침서(가이드라인) 제공을 위해 지난 7월 온실가스 국제감축사업 지식공유 프로그램을 선보이며 산업계의 의견을 수렴한 바 있다.

정은해 환경부 국제협력관은 “하반기 발간될 해설서가 온실가스 국제감축사업에 대한 국내기업의 이해도를 높여서 우리나라의 기후·환경 분야 기업의 해외시장 진출에 길잡이 역할을 할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.