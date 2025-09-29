지속가능한 지역관광의 미래 ‘관광두레’
지난 19~28일 경주에서 전국 관광두레 상품 팝업 전시 및 경상권 관광두레 워크숍 개최
문화체육관광부와 한국관광공사는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 개최지인 경북 경주에서 지난 19~28일 전국 관광두레 서비스를 한자리에서 만나볼 수 있는 팝업 전시를 열고, 이와 연계한 관광두레 워크숍을 개최했다고 29일 밝혔다.
경주 황리단길 ‘너드 하우스’에서 진행된 전국 관광두레 팝업 전시에는 주민사업체 46개가 함께했다. 특히 2025 으뜸두레로 선정된 농업회사법인 꿀벌인(경북 칠곡), ㈜바다공룡(경남 고성), 하늘별바다 유한회사(전남 무안), 최근 GS25에도 입점한 공동체공간 수작(전북 완주) 등이 참여해 경주를 찾은 내외국인 관광객에게 지역의 이야기를 담은 다채로운 상품과 서비스를 선보였다.
26일에는 ‘지속가능한 지역 관광 발전’을 주제로 경상권역 관광두레 워크숍이 개최됐다. 경상권역 관광두레 PD를 비롯해 한국 APEC학회 지역위원장인 이영찬 동국대 와이즈캠퍼스 교수 등 유관 기관 관계자 50여 명이 참석해 지역관광 활성화 우수사례를 공유하고 지속가능한 지역관광 생태계 조성을 위한 방안을 논의했다. 또 지역 대학생들을 초청, 견학 프로그램을 운영해 관광현장을 직접 경험할 수 있도록 했다.
한편 관광두레는 지역 주민 공동체가 숙박, 식음, 기념품, 여행, 체험 등의 분야에서 지역 고유의 특색을 지닌 관광사업체를 창업하고 주도적으로 운영할 수 있도록 지원하는 정책 사업이다. 현재 관광공사는 전국 50개 기초지방자치단체, 235개 주민사업체를 육성·지원하고 있다.
이영근 관광공사 관광기업지원실장은 “이번 행사는 지역 고유의 콘텐츠가 지역관광 활성화의 열쇠임을 보여줬다”며 “지역 주민 주도 관광이 곧 지속가능한 관광의 미래인 만큼 관광공사는 관광두레 성장을 위해 다양한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사