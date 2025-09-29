트럼프 “진정한 기회 잡았다”…가자지구 휴전 ‘빅딜’ 이번엔 되나
악시오스 인터뷰에서도 “최종 단계 와 있다…아랍도 이스라엘도 평화 원해”
트럼프, 29일 백악관에서 네타냐후와 회담
네타냐후 “평화 구상 실행되길 바란다”면서도 “확정 안 돼” 선 긋기
도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) “중동에서 위대함을 이룰 진정한 기회를 잡았다”고 밝혔다. 가자지구 전쟁 종식 기회를 잡았다는 뜻을 강조한 것으로 해석된다. 트럼프는 가자전쟁 휴전을 위한 협상이 “최종 단계에 있다”고도 했지만 이스라엘과 하마스 등 당사자들의 반응은 미묘하게 엇갈렸다.
트럼프는 이날 트루스소셜에 중동 상황과 관련해 “모두가 특별한 일을 위해 동참했다. 사상 최초의 일”이라며 “우리는 반드시 해낼 것”이라고 했다.
트럼프는 악시오스와의 인터뷰에서도 가자 전쟁 종식을 위한 협상이 “최종 단계에 있다”며 “모두가 합의를 위해 모였지만 아직 마무리를 해야 한다”고 말했다. 그러면서 “아랍 국가들인 이 문제를 협력하는데 환상적이었다. 하마스도 그들과 함께할 것이다. 그들은 아랍 세계를 매우 존중한다”고 했다. 특히 “아랍 세계는 평화를 원하고 이스라엘도 평화를 원하며, 비비(베냐민 네타냐후 이스라엘 총리)도 평화를 원한다”고 덧붙였다. 트럼프는 29일 백악관에서 네타냐후 총리와 회담할 예정이다.
물밑 접촉도 속도를 내고 있다. 스티브 위트코프 백악관 중동 특사와 트럼프의 사위 재러드 쿠슈너가 이날 뉴욕에서 네타냐후 총리를 만나 미국과 이스라엘의 이견을 조율한 것으로 전해졌다. J D 밴스 미 부통령는 폭스뉴스 인터뷰에서 “현재 아랍 지도자들과 이스라엘, 미국 간의 매우 복잡한 협상이 진행 중”이라며 “나는 지난 몇 달간 어느 시점보다 지금 상황에 더 낙관적”이라고 말했다.
트럼프는 지난주 유엔총회를 계기로 카타르와 이집트, 요르단 등 아랍 국가 지도자들을 만나 21개 항의 평화 구상을 제안한 바 있다. 해당 구상에는 영구 휴전과 인질 전원 석방, 가자지구 주민 강제 이주 반대 등이 포함돼 있다. 가자지구 새 통치기구에 팔레스타인 자치정부(PA)는 참여하지만, 하마스는 팔레스타인 행정에 참여할 수 없도록했다. 트럼프 행정부는 토니 블레어 전 영국 총리를 ‘가자 국제 과도 통치 기구’의 수장으로 임명하는 방안을 지지하고 있다. 이스라엘과 아랍 국가들은 하마스의 무장 해제와 팔레스타인 자치 정부의 역할 등 평화구상 세부 내용을 두고 협상을 이어가고 있다.
네타냐후 총리는 트럼프의 구상에 원칙적으로 찬성하면서도 세부적으로는 이견을 나타냈다. 그는 이날 폭스뉴스와의 인터뷰에서 해당 구상에 대해 “우리는 인질을 구하고 싶기 때문에 이 계획이 실행되길 바란다”며 “우리는 (가자지구에서) 하마스 통치를 끝내고 그들의 무장을 해제하며 가자 주민과 이스라엘인 모두와 이 지역 전체를 위한 새로운 미래를 구축하길 원한다”고 강조했다. 다만 네타냐후는 해당 계획이 “아직 확정되지는 않았다”며 조심스러운 입장을 밝혔다. CNN은 이스라엘 관리들을 인용해 “네타냐후 총리가 휴전 계획에 이의를 제기하고 수정안을 요구할 것으로 예상된다”며 “많은 세부사항이 사전에 조율됐음에도 합의를 타결하는 데 어려움이 있음을 보여준다”고 보도했다. 이스라엘 연립 정부 내 극우 강경파들은 팔레스타인 자치정부가 개입되는 어떤 협상도 반대한다며 네타냐후를 압박하고 있다.
하마스 역시 성명을 내고 “모든 제안을 긍정적이고 책임감 있게 검토할 준비가 돼 있다”면서도 중재에 나선 카타르와 이집트로부터 새로운 제안을 받지는 못했다고 주장했다.
트럼프는 최근 가자지구 전쟁 종식에 대한 기대를 높이는 발언을 이어왔다. 지난 26일에도 “가자 합의에 매우 가까이 와 있다”며 “합의는 인질을 돌려받는 것이 될 것이다. 그것은 전쟁을 끝내는 합의가 될 것이며 평화를 가져올 합의가 될 것”이라고 말했다.
트럼프는 취임 직후 가자지구 전쟁을 끝낼 것이라고 밝혔지만 전쟁은 현재도 진행되고 있다. 이스라엘과 하마스의 몇 차례 휴전 협상이 있었지만 번번이 좌초되거나 번복됐다. 하마스가 통제하고 있는 가자 보건부에 따르면 2023년 10월 7일 가자 전쟁 발발 이후 현재까지 6만6000명 이상의 팔레스타인인이 사망했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
