트럼프 “진정한 기회 잡았다”…가자지구 휴전 ‘빅딜’ 이번엔 되나

악시오스 인터뷰에서도 “최종 단계 와 있다…아랍도 이스라엘도 평화 원해”

트럼프, 29일 백악관에서 네타냐후와 회담

네타냐후 “평화 구상 실행되길 바란다”면서도 “확정 안 돼” 선 긋기

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 26일 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착하며 손을 흔들고 있는 모습. 연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 지난 26일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 연설하는 모습. 연합뉴스

26일에도 “가자 합의에 매우 가까이 와 있다”며 “합의는 인질을 돌려받는 것이 될 것이다. 그것은 전쟁을 끝내는 합의가 될 것이며 평화를 가져올 합의가 될 것”이라고 말했다.