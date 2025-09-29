“트럼프, 국방장관이 소집한 이례적 전군 지휘관 회의에 참석”
워싱턴포스트 보도
“헤그세스, 전사 정신 연설 예정…장성 해고 발표 가능성도”
“군 행사, 정치적 색채 더욱 짙어질 듯”
도널드 트럼프 미국 대통령이 30일(현지시간) 열리는 전 세계 미군 장성급 전체 회의에 참석할 예정이라고 워싱턴포스트(WP)가 28일 보도했다. 피크 헤그세스 국방장관이 소집한 이번 회의는 수백명의 미 장군과 제독이 총동원된 이례적인 행사로 소집 배경을 두고 각종 추측이 나오고 있다.
WP가 입수한 국방부 문서에 따르면 트럼프 대통령은 30일 버지니아주 콴티코 해병대 기지에서 열리는 전군 지휘관 긴급 회의에 참석하기로 했다. 회의에는 전군의 준장 이상 지휘관과 선임 부사관 등 수백명이 집결할 것으로 예상된다. 트럼프가 참석하면서 비밀경호국(SS)이 직접 경호에 나서는 등 삼엄한 분위기 속에서 진행될 것으로 예상된다. WP는 트럼프까지 회의에 참석하면서 이번 행사의 정치적 색채가 더 짙어질 수 있다고 보도했다.
헤그세스 장관은 지난주 전 세계 지휘관들을 한 자리에 소집한다고 밝히면서도 행사 사유를 밝히지 않았다. 일단 헤그세스가 군 기준과 ‘전사 정신’에 대한 1시간 가량의 연설을 할 것이라는 관측이 나온다. 헤그세스는 그동안 군이 ‘정치적 올바름’에 신경을 쓴 탓에 전투력이 약해졌다고 주장해왔다.
일각에서는 군 지휘관에 대한 대규모 해고나 강등 통보를 위한 것 아니냐는 관측도 나온다. 헤그세스는 취임 이후 고위 장성 24명을 해고 별다른 이유 없이 해고했으며 장성 숫자를 20% 줄이겠다고 공약하기도 했다. 또 주요 지휘관의 계급을 4성 장군에서 3성 장군으로 낮추는 방안도 고려하고 있다.
특히 헤그세스가 아프리카와 중동, 인도·태평양 등 지역별 주요 사령부들을 대폭 통합할 것이라는 관측도 나온다고 WP는 전했다.
미군은 전 세계 약 800명의 준장 이상급 장성을 두고 있다. 군 지도부의 항공 이동 비용과 숙박비 등으로 수백만 달러가 들어갈 것으로 예상된다. 전 세계 지휘관을 한자리에 모으면 우발적인 안보 문제가 발생할 경우 지휘 공백이 생기거나 보안 문제가 발생할 수 있다는 우려도 있다.
상원 군사위원회 소속 민주당 태미 덕워스 상원의원은 헤그세스에게 보낸 공개 서한에서 “이번 모임은 단순히 당신(헤그세스)의 기준과 정신에 관한 연설을 듣기 위해 고위 군 지휘부를 한 곳에 전례 없이 집중시키는 것”이라며 “상당한 비용이 들 뿐 아니라 잠재적으로 심각한 안보적 함의를 갖는다”고 비판했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
