“트럼프, 국방장관이 소집한 이례적 전군 지휘관 회의에 참석”

워싱턴포스트 보도

“헤그세스, 전사 정신 연설 예정…장성 해고 발표 가능성도”

“군 행사, 정치적 색채 더욱 짙어질 듯”

도널드 트럼프 미국 대통령과 피트 헤그세스 국방장관이 지난달 26일 백악관에서 열린 국무회의에 참석해 나란히 앉아있는 모습. 연합뉴스

회의에는 전군의 준장 이상 지휘관과 선임 부사관 등 수백명이 집결할 것으로 예상된다. 트럼프가 참석하면서 비밀경호국(SS)이 직접 경호에 나서는 등 삼엄한 분위기 속에서 진행될 것으로 예상된다. WP는 트럼프까지 회의에 참석하면서 이번 행사의 정치적 색채가 더 짙어질 수 있다고 보도했다.

미군은 전 세계 약 800명의 준장 이상급 장성을 두고 있다. 군 지도부의 항공 이동 비용과 숙박비 등으로 수백만 달러가 들어갈 것으로 예상된다.

전 세계 지휘관을 한자리에 모으면 우발적인 안보 문제가 발생할 경우 지휘 공백이 생기거나 보안 문제가 발생할 수 있다는 우려도 있다.