헤브블루 운영사 코스멘토코리아, 아마존 통해 성장세
해외 시장 확장 성공적
민감성 피부 전문 브랜드 헤브블루를 보유한 코스멘토코리아가 해외 시장에서 의미 있는 성장세를 보이고 있다.
코스멘토코리아는 아마존 플랫폼을 활용한 해외 진출 이후 올해 7월을 기점으로 해외 매출 규모가 국내를 상회하기 시작했다고 밝혔다. 이는 본격적인 글로벌 사업 개시 후 약 6개월 만에 달성한 결과다.
코스멘토코리아는 해외 진출에 앞서 각 지역의 시장 특성을 분석하는 과정을 거쳤다. 이를 통해 북미 지역의 민감성 피부 관리 니즈와 동남아시아의 K-뷰티 선호 경향을 파악하고 진출 전략을 수립했다고 설명했다.
박다원 코스멘토코리아 대표가 이끄는 헤브블루는 원료 투명성을 핵심 가치로 내세우고 있다. 제품에 사용되는 성분과 함량 정보를 소비자에게 제공하며, 피부 개선 효과를 위한 기능성 원료 중심의 제품군을 구축했다.
업계 관계자는 “국내 브랜드가 짧은 기간 내에 해외 매출 비중을 늘린 것은 현지 시장에 대한 이해도가 높았기 때문”이라며 “K-뷰티가 아시아를 넘어 전 세계적으로 확산되고 있음을 보여주는 사례”라고 평가했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
