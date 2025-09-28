시사 전체기사

[속보] “국정자원 화재로 중단된 647개 서비스 중 30개 복구”

입력:2025-09-28 22:45
수정:2025-09-28 22:53
공유하기
글자 크기 조정
27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 5층 전산실 창문이 리튬이온 배터리 폭발 화재로 불에 타 있다. 연합뉴스

지난 26일 국가정보자원관리원 화재로 가동이 중단됐던 647개 정부 서비스 중 30개가 사흘 만에 복구됐다.

28일 행정안전부에 따르면 이날 오후 10시 기준 복구된 서비스는 모바일 신분증과 우체국 인터넷 예금, 해운항만물류정보시스템, 국정관리시스템, 보건의료빅데이터 시스템 등 30개 서비스다.

복구 작업은 국민 안전과 재산, 경제활동에 영향을 미치는 시스템을 최우선으로 시스템 중요도 등 등급제에 따라 우선순위를 두고 진행되고 있다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행안부 장관)은 “국민들의 불편을 최소화하기 위해 투명하게 상황을 공유하고, 업무 연속성 유지를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박은주 기자
온라인뉴스부
박은주 기자
434
온라인뉴스부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
롯데, 충격의 PS 탈락…윤곽 드러낸 가을야구 대진표
잇따른 선박 고장에…한강버스, 11일 만에 시범 운항 전환
이 대통령, 국정자원 화재에 “국정 최고 책임자로서 송구”
우체국 금융 서비스 복구… “우편 29일 재개 목표”
동일인이면 ‘75억’ 대박…강동구 판매점서 로또 1등 ‘5명’ 배출
[속보] “국정자원 핵심 보안장비 99% 재가동 완료”
트럼프 “포틀랜드에 군대 파견, 필요시 전면적 무력도 사용”…본보기 된 ‘진보 도시’
조롱에 폭행까지 ‘동네북’ 경찰…지난해 공무집행방해 1만건
국민일보 신문구독