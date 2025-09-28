또 멀티골 손흥민, 8경기 8골…정상빈과 ‘코리안더비’

LAFC의 손흥민이 28일(한국시간) 미국 미주리주 세인트루이스의 에너자이저 파크에서 열린 세인트루이스 시티SC와의 원정 경기에서 전반 추가시간 득점한 뒤 세리머니를 하고 있다. 로이터연합뉴스

이번 시즌을 끝으로 LAFC를 떠나는 체룬돌로 감독은 이날 경기로 부임 100번째 승리(36무 49패)를 달성했다.