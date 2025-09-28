시사 전체기사

추석 벌초 나선 90대, 손자가 몰던 차에 치여 숨져

입력:2025-09-28 16:30
공유하기
글자 크기 조정
기사와 무관한 참고 사진. 국민일보DB

추석을 맞아 가족과 벌초에 나선 90대 여성이 손자가 몰던 차량에 치여 사망했다.

28일 경남 창녕경찰서에 따르면 전날 오전 9시58분쯤 창녕군 대합면 한 야산에서 90대 여성 A씨가 30대 손자 B씨가 몰던 스포츠유틸리티차량(SUV)에 치여 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

A씨는 사고 당일 B씨 등 가족과 함께 벌초를 하러 야산에 올랐던 것으로 전해졌다.

당시 A씨는 휴식을 취하려고 차량 앞 그늘이 진 곳에서 쉬고 있었고, B씨는 차량이 벌초에 방해가 되자 다른 곳으로 옮기려다가 미처 A씨를 발견하지 못하고 사고를 낸 것으로 조사됐다.

경찰은 B씨를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 입건하고 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박은주 기자
온라인뉴스부
박은주 기자
434
온라인뉴스부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“노후 생활비 230만원밖에 없는데”…최소 생활비에도 못 미쳐
[속보] “국정자원 핵심 보안장비 99% 재가동 완료”
“역대급 최악” “1점도 아깝다”…카톡 업뎃에 혹평 리뷰 폭주
‘나는솔로’ 30대 출연자, 시청자와 사귀다 폭행…검찰 송치
[속보] 양주 찜질방서 LPG 가스 ‘꽝’…28명 중경상·72명 대피
“등본도 못 뗀다”…전산망 화재로 무인민원발급기 먹통
80대 운전자 추돌에 ‘날벼락’…경부고속도로 8중 추돌
정부 전산망 멈추자 ‘네이버’가 국민 안내 맡아
국민일보 신문구독