“전 정부 책임” “현 정부 책임”…여야, 국정자원 화재 ‘네 탓 공방’

국회 행정안전위원장인 더불어민주당 신정훈 의원과 행안위 위원들이 28일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장을 방문해 피해 상황 등을 살핀 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

국정자원 대전 본원

1층에서 행안부 차관, 관계 기관 등으로부터 피해 및 복구 상황을 청취하고 화재 지점인 전산실이 있는 5층을 방문했다. 이후 기자들과 만나 여야가 따로 브리핑을 열고 상황을 설명했다.

지난 정부에서 배터리와 서버를 이중화하는 작업이 제대로 진행되지 못했던 부분, 특히 예산을 제대로 수립하지 못했던 부분에 대한 지적이 나왔다”며 “

2022년 SK C&C 카카오 판교 데이터센터 화재 이후

민간은 이중화 조치 및 재난 복구 시스템을 의무화했다. 하지만 당시 정부가 공공기관은 여기서 제외하면서 결국 오늘과 같은 결과를 맞았다”고 지적했다.

그러면서 “데이터센터는 아직도

국회 행정안전위원회 국민의힘 소속 의원들이 28일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장을 방문해 피해 상황 등을 살핀 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

디지털 행정에 대한 이해가 없고 위기 대응 능력이 부실해 사고가 터졌다”며

국민의힘 의원들은 “이 모든 사안에 대해 국정 최고 책임자인 이 대통령이 사과를 해야 할 것”이라며 “책임자인 행정안전부 장관을 비롯한 관계자들도 문책할 것을 강력히 요청한다”고 했다.