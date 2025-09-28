시사 전체기사

“전 정부 책임” “현 정부 책임”…여야, 국정자원 화재 ‘네 탓 공방’

입력:2025-09-28 15:42
국회 행정안전위원장인 더불어민주당 신정훈 의원과 행안위 위원들이 28일 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장을 방문해 피해 상황 등을 살핀 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

국가정보자원관리원 대전 본원 화재와 관련해 국회 행정자치위원회 여야 위원들이 화재의 원인을 전·현 정권에 돌리며 ‘네 탓 공방’을 벌였다.

의원들은 28일 오전 대전 유성구 국정자원 대전 본원 1층에서 행안부 차관, 관계 기관 등으로부터 피해 및 복구 상황을 청취하고 화재 지점인 전산실이 있는 5층을 방문했다. 이후 기자들과 만나 여야가 따로 브리핑을 열고 상황을 설명했다.

민주당 의원들은 2022년 SK C&C 카카오 판교 데이터센터 화재와 같은 유사한 사례가 전에 있었음에도 정작 공공기관이 제대로 된 대응을 하지 않았다며 전 정부에 책임을 돌렸다.

의원들은 “지난 정부에서 배터리와 서버를 이중화하는 작업이 제대로 진행되지 못했던 부분, 특히 예산을 제대로 수립하지 못했던 부분에 대한 지적이 나왔다”며 “2022년 SK C&C 카카오 판교 데이터센터 화재 이후 민간은 이중화 조치 및 재난 복구 시스템을 의무화했다. 하지만 당시 정부가 공공기관은 여기서 제외하면서 결국 오늘과 같은 결과를 맞았다”고 지적했다.

그러면서 “데이터센터는 아직도 화재 위험 시설로 지정되지 못하고 있다”며 “민간기업의 이중화 사업은 전 정부가 아주 강하게 독려하고 강제했는데, 실상 정부 부처에 대한 이중화 사업은 손을 놓고 있지 않았나 싶다”고 했다.

국회 행정안전위원회 국민의힘 소속 의원들이 28일 오전 대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장을 방문해 피해 상황 등을 살핀 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

이에 대해 국민의힘 의원들은 현 정부의 위기 대응 능력 부재로 이번 사고가 발생했다고 반박했다.

의원들은 “대한민국이 그렇게 자랑스러워했던 전자정부가 왜 이렇게까지 됐는지 개탄스럽다. 디지털 행정에 대한 이해가 없고 위기 대응 능력이 부실해 사고가 터졌다”며 “피해 현황이나 복구 일정, 어떤 서비스가 중단되는지에 대해 명확하게 알려 혼란이 최소화될 수 있도록 해야했는데 정부는 ‘언제까지 복구된다’는 얘기조차 안 하고 있다. ‘국민의 불편은 나몰라라’하는 정부로 판단된다”고 주장했다.

이들은 이재명 대통령이 이 사태를 책임져야 할 뿐 아니라 관련자들에 대한 강력한 문책도 필요하다고 강조했다.

국민의힘 의원들은 “이 모든 사안에 대해 국정 최고 책임자인 이 대통령이 사과를 해야 할 것”이라며 “책임자인 행정안전부 장관을 비롯한 관계자들도 문책할 것을 강력히 요청한다”고 했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

