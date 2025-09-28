‘목포보성선’ 운행 시작…남해안권 간선철도망 완성

신보성역 무궁화호. 코레일 제공

코레일은 열차가 지나는 신보성·장동·전남장흥·강진·해남·영암역 등 6곳의 미비점을 개선하는 한편 무궁화호 열차의 내장재를 교체하는 등 새단장도 마쳤다.

이와 함께 목포보성선 개통을 기념해 용산역·목포역·순천역에서 ‘목포보성선 개통기념 레일플러스 교통카드’를 판매할 예정이다.