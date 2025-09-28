국정자원 화재로 정부대전청사 기관들도 ‘비상대응’
국가정보자원관리원 대전본원에서 발생한 화재로 다수의 정부 기관이 행정시스템 장애를 겪고 있는 가운데 정부대전청사 입주 기관들도 비상대응에 돌입했다.
특허청은 국정자원 화재와 관련해 상황을 긴급 점검하고 청장을 중심으로 비상대응반을 운영중이라고 28일 밝혔다.
특허청 관리 시스템은 현재 국정자원 광주센터에 위치해 직접적인 화재의 영향은 없지만, 타 기관의 시스템에 문제가 생기며 전자출원 시스템 등 일부 서비스에 장애가 발생했다.
특허청은 기한이 있는 중간서류 및 수수료는 장애가 해소된 이후까지 제출 기한이 연장된다는 사실을 안내하는 한편, 특허 등을 출원할 경우 출원인이 특허청에 직접 방문해 제출할 수 있도록 비상근무에 돌입했다. 자세한 사항은 특허청 홈페이지에 공지했다.
특허청 관계자는 “국민의 불편을 최소화할 수 있도록 관계기관과 협력해 시스템을 조속히 정상화하겠다”며 “향후 진행 상황도 신속히 안내할 예정”이라고 말했다.
조달청도 국정자원 화재 관련 긴급 상황점검회의를 열고 비상체제에 돌입했다.
화재 당일 1차 긴급회의를 실시한 조달청은 27일 위기경보가 ‘심각’으로 격상된 이후 2차 긴급상황점검회의를 개최했다.
회의에서는 국가종합전자조달시스템인 ‘나라장터’ 시스템 및 서비스 현황과 조달 업무의 연속성 확보 방안 등을 논의했다. 나라장터는 화재가 발생한 대전 본원에 서버가 있어 현재 접속이 불가능한 상태다.
백승보 조달청장은 “나라장터 시스템과 서비스 상황을 국민들에게 신속하게 알리겠다”며 “이용자 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.
산림청도 전날 차장 주재로 산림청 정보시스템 긴급 점검회의를 열었다.
산림청에서 운영 중인 대국민서비스는 ‘숲나들e’ 등 총 19개지만 국정자원 광주센터에 18개, 대구센터에 1개로 분산돼 있어 화재의 영향은 적은 것으로 확인됐다.
다만 정부24 등 대전센터에 위치한 시스템과 기능상 연계가 필요한 시스템에서 일부 장애가 확인됐다. 산림청은 이용자 불편을 최소화하기 위해 해당 홈페이지에 긴급 안내조치를 실시하고 시스템별 점검을 강화했다.
김인호 산림청장은 “철저한 점검 및 신속한 조치를 통해 국민이 이용하는 서비스에 차질이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
