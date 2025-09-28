국정자원 화재로 정부대전청사 기관들도 ‘비상대응’

조달청 관계자들이 나라장터 관련 긴급 회의를 진행하고 있는 모습. 조달청 제공

특허청 관리 시스템은 현재 국정자원 광주센터에 위치해 직접적인 화재의 영향은 없지만, 타 기관의 시스템에 문제가 생기며 전자출원 시스템 등 일부 서비스에 장애가 발생했다.

특허청은 기한이 있는 중간서류 및 수수료는 장애가 해소된 이후까지

연장된다는 사실을 안내하는 한편, 특허 등을 출원할 경우 출원인이 특허청에 직접 방문해 제출할 수 있도록 비상근무에 돌입했다.

자세한 사항은 특허청 홈페이지에 공지했다.

화재 당일 1차 긴급회의를 실시한 조달청은 27일 위기경보가 ‘심각’으로 격상된 이후 2차 긴급상황점검회의를 개최했다.

회의에서는

나라장터’ 시스템 및 서비스 현황과 조달 업무의 연속성 확보 방안 등을 논의했다.

백승보 조달청장은 “나라장터 시스템과 서비스 상황을 국민들에게 신속하게 알리겠다”며 “이용자 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

산림청에서 운영 중인 대국민서비스는 ‘숲나들e’ 등 총 19개지만 국정자원 광주센터에 18개, 대구센터에 1개로 분산돼 있어 화재의 영향은 적은 것으로 확인됐다.

다만 정부24 등 대전센터에 위치한 시스템과 기능상 연계가 필요한 시스템에서 일부 장애가 확인됐다. 산림청은 이용자 불편을 최소화하기 위해 해당 홈페이지에 긴급 안내조치를 실시하고 시스템별 점검을 강화했다.

김인호 산림청장은 “철저한 점검 및 신속한 조치를 통해 국민이 이용하는 서비스에 차질이 없도록 최선을 다하겠다”고 말했다.