시사 전체기사

유한킴벌리, 숲속 꿀잠대회…

입력:2025-09-28 14:17
공유하기
글자 크기 조정

'우리강산 푸르게 푸르게 숲속 꿀잠대회' 힐링 숙면 체험 함께해요


유한킴벌리는 28일, 유네스코 생물권 보전지역으로 지정된 남양주시 광릉숲에서 ‘2025 우리강산 푸르게 푸르게 숲속 꿀잠대회’를 개최했다. 올해로 10회를 맞은 이번 대회는 숲 속에서 숙면을 즐기며 힐링할 수 있는 이색 체험 프로그램이다.
대회에서는 수면 중 심박수를 측정해 가장 안정적으로 숙면을 취한 참가자와 독창적인 잠옷·소품을 선보인 ‘베스트 잠옷러’에게 몽골 왕복 항공권 등 푸짐한 경품이 주어졌다.

유한킴벌리의 숲속 꿀잠대회는 현대인들에게 도심 속 숲에서 휴식을 제공하는 특별한 경험으로 자리 잡았으며, 숲환경 보전 가치를 널리 알리는 프로그램으로도 인정받고 있다.
(사진 제공=유한킴벌리)

서영희 사진부장 finalcut02@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
서영희 기자
사진부
서영희 기자
76
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
전 남편 집에 불지른 50대…이유 묻자 ‘묵비권’
시총 3.4조 증발…카카오 ‘대개편’에 주가 폭락
“노후 생활비 230만원밖에 없는데”…최소 생활비에도 못 미쳐
“역대급 최악” “1점도 아깝다”…카톡 업뎃에 혹평 리뷰 폭주
쿠팡, 농수산물 6조원 판매…농가에 수수료 11% 뜯어
2심 “박유천, 가처분 어기고 활동…전 소속사에 5억 배상”
[속보] “정부 업무시스템 647개 가동중단…전원장치 배터리 이전 중 화재”
세상 떠난 27살 청년 원룸서 발견된 반려견 두 마리 [개st하우스]
국민일보 신문구독