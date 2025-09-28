국가정보자원관리원 합동감식 시작...배터리 반출은 전날 완료

경찰, 소방, 국과수 등으로 구성된 합동감식반이 28일 오전 국가정보자원관리원 대전 본원 화재 현장으로 향하고 있다.

28일 오전 10시30분부터 소방, 국립과학수사연구원과 함께 국정자원 화재현장에 대한 합동감식에 들어갔다.

경찰 8명, 소방 2명, 국과수 5명 등 총 15명으로 구성된 합동감식반은 전날 경찰·소방이 실시한 1차 감식 이후 보다 정확한 화재 원인 확인을 위해

시설 내부를 광범위하게 조사 중인 것으로 알려졌다.

앞서 소방당국은 전날 오후 9시36분쯤 전소된 배터리팩 384개를 서버에서 모두 분리해 밖으로 반출하는 작업을 마쳤다. 열폭주로 추가 화재가 발생할 우려가 있는 만큼 배터리들은 현재 국정자원 외부에 설치된 이동식 수조에 담아 보관하고 있다.

국정자원 외부 이동수조에 담겨 있는 배터리팩.

배터리가 폭발한 이유를 규명하는 데 수사력을 집중하는 한편

관리 상의 문제, 안전조치 미비 등에 대해서도 조사한다는 계획이다.

사고경위, 화재원인 규명에 필요한 정밀감식 등을 실시하겠다”고 말했다.

551개 서비스를 순차적으로 재가동해 서비스 정상 작동 여부를 확인한다는 방침이다.