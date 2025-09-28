ITS Korea, 베트남 껀터시와 K-ITS 협력 기반 강화

껀터시 대상 교통 혁신 제언

과학기술국과의 MOU 체결

조용성 한국지능형교통체계협회 상임이사(왼쪽)가 24일 베트남 껀터시 인민위원회의 공식 초청을 받은 자리에서 껀터시 과학기술국과 스마트 교통·도시 분야 협력을 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ITS Korea 제공

협약 체결 다음 날인 25일에는 껀터시 과학기술국 부국장, 도시 부국장 등과 함께 껀터시 내 주요 교차로와 도로 현장을 답사하며 혼잡 구간과 개선 필요 지점을 직접 확인했다. 현장 조사 과정에서는 시범사업 추진 가능성과 국제개발금융(EDCF 등) 활용 방안에 대해서도 논의가 이뤄졌다.

껀터시 인민위원회와 과학기술국 관계자는 “ITS Korea와의 협력은 껀터시 스마트 교통 혁신의 중요한 전환점”이라며 “이번 협력을 계기로 교통 혼잡 완화와 안전 증진, 도시 경쟁력 제고를 동시에 추진할 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편,

이사사인 바이다(BYDA)는 껀터시 대상 자사의 ITS 기술을 어떤 방식으로 현지에 전개할 수 있을지 직접 발표했다. 이후 베트남 국영기업 트리남(Tri Nam)과의 별도 MOU 및 세부 협의를 통해 개선을 희망하는 주요 교차로에 자사 설비를 구축하는 방안을 검토했다.