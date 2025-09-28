“예술 중심지” 세계에서 가장 멋진 동네 6위 오른 서울의 ‘이곳’

서울 영등포구 문래동, ‘멋진 동네’ 상위권 올라

1위는 일본 도쿄의 진보초

서울 영등포구 문래동 그린폴 골목정원. 영등포구 제공

“올해 목록에는 끈끈한 공동체가 형성된 아늑한 마을 같은 지역부터 활기를 되찾은 도심 중심지, 그리고 한때 쇠퇴했던 산업 지역이 창의적인 지역으로 탈바꿈한 곳까지 다양한 곳이 올라와 있다”며 “이 모든 곳의 공통점은 DIY(직접 만들기) 정신, 독창성과 재미에 대한 확고한 열정”이라고 소개했다.