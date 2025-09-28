시사 전체기사

[속보] 李대통령, 국정자원 화재 비상회의…“모든 역량 집중”

입력:2025-09-28 12:26
공유하기
글자 크기 조정
이재명 대통령. 대통령실통신사진기자단

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“노후 생활비 230만원밖에 없는데”…최소 생활비에도 못 미쳐
[속보] “국정자원 핵심 보안장비 99% 재가동 완료”
“역대급 최악” “1점도 아깝다”…카톡 업뎃에 혹평 리뷰 폭주
‘나는솔로’ 30대 출연자, 시청자와 사귀다 폭행…검찰 송치
[속보] 양주 찜질방서 LPG 가스 ‘꽝’…28명 중경상·72명 대피
“등본도 못 뗀다”…전산망 화재로 무인민원발급기 먹통
80대 운전자 추돌에 ‘날벼락’…경부고속도로 8중 추돌
정부 전산망 멈추자 ‘네이버’가 국민 안내 맡아
국민일보 신문구독