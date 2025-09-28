충북 “추석 쓰레기 줄이자” 안간힘
평소 40% 많은 2만t 배출
청주시 다회용기 배출 독려
충북 지자체가 생활쓰레기 발생량이 많은 명절을 맞아 곳곳에서 친환경 소비 실천 등 쓰레기를 줄이려는 노력을 하고 있다.
충북도는 이번 추석 연휴 도내에서 평소보다 40% 정도 많은 2만t 가량의 쓰레기가 배출될 것으로 28일 예상했다.
도는 미화인력 3700여명을 투입해 일반·음식물 쓰레기 등을 수거할 계획이다.
자원 낭비와 불필요한 쓰레기 배출을 차단하기 위해 다음 달 2일까지 일선 지자체, 한국환경공단과 함께 과대포장 합동 점검도 나선다. 대형마트 등을 대상으로는 재활용 분리배출 표시, 플라스틱 과다 사용 여부 등을 꼼꼼하게 살필 예정이다.
청주시는 오는 29일 육거리전통시장에서 명절 물가를 점검하면서 일상 속 탄소중립 실천을 위한 미니캠페인을 한다.
시는 장을 보러 나온 시민에게 10㎏가량 담을 수 있는 천 장바구니를 나눠주며 다회용기 사용을 독려할 계획이다.
성묘 문화도 친환경적인 방식으로 변모하고 있다. 시는 최근 지역주민협의체 등과 공공 장사시설 내 생화 사용 촉진을 위한 업무협약을 했다. 목련공원·장미공원·매화공원 등 시가 관리하는 공공 장사시설에서 생화를 사용하도록 장려하기 위해서다.
시는 다음 달 5일 조상 묘에 생화를 올리는 문화 조성을 위해 생화 무료 나눔 캠페인을 열 계획이다. 장기적으로는 조례 개정 등을 통해 2027년부터 공공 장사시설에서 조화 사용을 전면 금지할 방침이다.
이범석 청주시장은 “전국 장사시설에서 매년 약 1600t에 달하는 조화가 사용되고 있다”며 “공공 장사시설에서라도 조화 대신 생화를 장려하고자 힘을 모을 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
