“군민 불편 겪지 않도록”…칠곡군, 대책회의 열고 대응책 마련

김재욱 칠곡군수, 국가 전산센터 화재 관련 긴급 대책회의 직접 소집

김재욱 칠곡군수는 국가 전산센터 화재와 관련, 28일 아침 긴급 회의를 열고 “군민 불편을 최소화하는 것이 최우선 과제”라며 대응책 마련을 지시했다. 칠곡군 제공

지난 26일 저녁 발생한 국가 전산센터 화재로 주민등록 등본, 가족관계증명서 등 주요 민원 서비스가 멈추자 경북 칠곡군이 발 빠르게 움직여 눈길을 모은다.