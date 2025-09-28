2030년 대변혁 꿈꿨던 대구…핵심사업들 지연으로 한숨

내년 합의각서 체결도 장담할 수 있는 것은 아니다.

기부 대 양여 방식으로 사업이 추진되고 있어 사업자 선정, 자금 조달 등 변수가 많다.

시는 2023년 4월 TK신공항 특별법 통과 후 민관공동개발사업 특수목적법인(SPC) 구성 방식을 검토해오다 경기 침체로 민간 사업자를 구하기가 어렵게 되자 정부의 공공자금관리기금을 빌려 사업을 시작하고 이후 개발 수익으로 갚는 방식인 시 주도 공영개발방식으로 사업 방향을 바꿨다.

대구가 남부권 교통 요충지로 거듭나기 위해 꼭 필요한 사업이다.

이에 영호남 시·도지사와 지역 국회의원들이 달빛철도 예타 면제를 촉구하는 공동선언문 발표 등으로 정부를 압박하고 있다.