매킬로이의 유럽팀, 라이더컵에서 미국팀에 압도적 우위…사실상 우승 예약

매킬로이 3승1무vs셰플러 4패 희비 극명

최종 12개 싱글매치서 2.5점 획득시 우승

28일(한국시간) 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙 코스에서 열린 제45회 라이더컵 대회 이틀째 포볼경기에서 승리한 로리 매킬로이가 포효하고 있다. EPA연합뉴스

28일(한국시간) 미국 뉴욕주 파밍데일의 베스페이지 블랙 코스에서 열린 제45회 라이더컵 대회 이틀째 포볼경기에서 패한 스코티 셰플러가 17번 홀 그린을 벗어나고 있다. 셰플러는 이틀간 4경기에서 4패를 기록했다. AP연합뉴스

날 포섬과 포볼에 이어 이날도 오전 포섬과 오후 포볼에서 패해 4전 전패를 당했다. 이로써 셰플러는