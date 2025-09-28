동일인이면 ‘75억’ 대박…강동구 판매점서 로또 1등 ‘5명’ 배출

서울 한 복권판매점에서 고객들이 줄지어 복권 구입을 기다리고 있다. 뉴시스

1등 당첨번호는 1·4·11·12·20·41이다. 보너스 번호는 2다.

로또 제1191회 당첨 번호. 동행복권 홈페이지 캡처