김포도시관리공사 ‘대한민국 공기업경영대상’ 수상
지역상생경영 부문 대상
경기 김포도시관리공사는 최근 ‘제1회 대한민국 공기업 경영대상’에서 지역상생경영 부문 대상을 수상했다고 28일 밝혔다.
대한민국 공기업 경영대상은 전국 공기업과 지방자치단체 산하기관을 대상으로 100여개 지역 공기업의 혁신성과와 사회적 가치실현 사례를 평가해 총 8개 분야에서 우수기관을 선정했다.
공사는 지역사회와 함께 성장하고, 지역주민이 중심인 ESG경영을 적극 추진함에 따른 지역업체를 적극 활용한 도시개발사업 추진, 출산 및 육아환경 지원 확대, 관내 중소기업 대상 역량지원사업 추진 등 지역투자와 성장지원을 통한 민생회복과 지역경제 활력 강화에 기여한 점을 높게 평가받았다.
이형록 사장은 “이번 수상은 공사 전 임직원이 함께 노력하고 만들어낸 성과”라며 “앞으로도 김포도시관리공사는 시민과 더 가까이에서 소통하고, 지역과 함께 성장하는 지방공기업으로 발전해 나가겠다”고 수상 소감을 밝혔다.
