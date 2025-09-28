“북·러 군사 협력 증가로 탄도미사일 개발 가속화…北 위협 증가”

美 의회조사국 보고서 “김정은, 비핵화 협상 반복적으로 거부”

북한이 러시아의 전쟁 지원 대가로 “러시아는 북한에 우주, 핵, 미사일 관련 기술, 전문성, 자재 공유를 확대하고 있으며, 러시아의 확대된 협력이 앞으로 3∼5년 동안 북한의 대량살상무기(WMD) 프로그램의 발전을 가능하게 할 것”이라는 주한미군 사령관의 증언을 소개했다.

CRS는 북한의 핵 능력에 대해 “일부 민간 전문가들은 북한이 최대 90기의 핵탄두를 만들 수 있는 핵분열 물질을 생산했지만, 실제로는 약 50기를 조립했을 것이라고 추정한다”고 밝혔다.