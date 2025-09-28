‘나는솔로’ 30대 출연자, 시청자와 사귀다 폭행…검찰 송치
연애 리얼리티 프로그램 ‘나는 솔로’에 출연한 남성이 교제하던 여성을 폭행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.
경기 화성동탄경찰서는 교제하던 여성을 폭행해 다치게 한 혐의(폭행치상 등)로 30대 남성 A씨를 지난 15일 불구속 송치했다고 28일 밝혔다.
A씨는 2023년 3월 11일 오후 5시쯤 전남 순천시에 있는 30대 여성 B씨의 가족 자택에서 B씨의 목을 조르고 머리채를 움켜 잡거나 밀치는 등 폭행한 혐의를 받고 있다.
B씨는 이로 인해 염좌 등으로 전치 2주의 진단을 받은 것으로 전해졌다.
A씨는 지난해 4월 6일 오후 6시쯤 화성시 한 숙박업소에서 B씨의 목을 조르는 등 폭행한 혐의도 받고 있다.
앞서 ‘나는 솔로’ 프로그램에 출연했던 A씨는 종영 후 오픈채팅방을 통해 B씨를 알게 됐던 것으로 전해졌다.
B씨 측에 따르면 A씨는 직접 오픈채팅방을 개설해 자신의 출연 사실을 방제로 걸고 시청자들과 소통해왔다고 한다.
B씨는 해당 채팅방에 접속해 A씨와 소통하다가 교제를 시작했으나, 이후 폭행 피해가 거듭되자 경찰에 A씨를 고소했다고 주장했다.
B씨는 “A씨는 운동을 업으로 삼고 있어 폭행당하는 과정에서 정말 크게 다칠지도 모른다는 불안감이 들었다”며 “이로 인해 현재까지 우울증, 불안장애 등으로 정신적 고통을 받고 있다”고 전했다.
이어 “교제 폭력을 행사한 A씨가 처벌받고 반성했으면 좋겠다는 생각에 시일이 지났지만 고소에 나섰다”고 덧붙였다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
