시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오전 (2025년 09월 28일)

입력:2025-09-28 05:31
공유하기
글자 크기 조정

9월 28일 일요일, 아침 날씨입니다.

아침 최저기온은 서울 20.0도, 인천 18.0도, 수원 20.0도, 춘천 18.0도, 강릉 19.0도, 청주 20.0도, 대전 19.0도, 전주 20.0도, 광주 21.0도, 대구 18.0도, 부산 20.0도, 제주 23.0도로 예상됩니다.

낮 최고기온은 서울 21.0도, 인천 20.0도, 수원 20.0도, 춘천 20.0도, 강릉 22.0도, 청주 21.0도, 대전 22.0도, 전주 24.0도, 광주 25.0도, 대구 24.0도, 부산 26.0도, 제주 29.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 ‘웨더봇’이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다. 지속적인 업그레이드를 통해 더욱 풍부한 내용과 정확한 문장을 담아 가겠습니다.

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘나는솔로’ 30대 출연자, 시청자와 사귀다 폭행…검찰 송치
[속보] 양주 찜질방서 LPG 가스 ‘꽝’…28명 중경상·72명 대피
“등본도 못 뗀다”…전산망 화재로 무인민원발급기 먹통
80대 운전자 추돌에 ‘날벼락’…경부고속도로 8중 추돌
정부 전산망 멈추자 ‘네이버’가 국민 안내 맡아
2심 “박유천, 가처분 어기고 활동…전 소속사에 5억 배상”
[속보] “정부 업무시스템 647개 가동중단…전원장치 배터리 이전 중 화재”
세상 떠난 27살 청년 원룸서 발견된 반려견 두 마리 [개st하우스]
국민일보 신문구독