이상일 용인특례시장, 처인구 지역 주민 250여 명과 ‘시민과의 대화’

“인구 110만을 돌파한 용인특례시가 2040 도시계획을 짜면서 국토교통부와 협의한 계획인구는 152만명”이라고 했다.

“45년 동안 규제로 개발이 제한된 ‘송탄상수원 보호구역’과 25년 동안 중첩규제를 받았던 ‘경안천 수변구역’의 규제 해제로, 주민의 재산권 행사 제약이 풀렸다”면서 “규제가 해제된 방대한 지역에는 시민을 위한 공간은 물론 기업 입주 공간 등을 만들 수 있게 된 만큼 자연과 조화를 이루는 개발이 이뤄지도록 연구하고 있다”고 말했다.