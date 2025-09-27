시사 전체기사

[속보] “공포시 이진숙 자동면직” 방송미디어통신위원회 설치법, 與주도 국회 통과

입력:2025-09-27 19:37
수정:2025-09-27 19:54
공유하기
글자 크기 조정

방송통신위원회를 방송미디어통신위원회로 개편하는 방송미디어통신위원회 설치법이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다.

국회는 이날 본회의에서 ‘방송미디어통신위원회 설치 및 운영에 관한 법안’을 재석 177명 중 찬성 176명, 반대 1명으로 가결했다.

해당 법안의 처리에 반대하며 필리버스터(무제한토론)에 나선 국민의힘은 표결에 참여하지 않았다.

해당 법안 통과로 방통위 체제에서 5명이었던 위원수는 상임위원 3명, 비상임위원 4명 등 총 7명으로 확대된다. 기존 방통위 공무원은 방송미디어통신위로 고용이 승계되지만, 정무직은 제외된다.

이에 따라 내년 8월까지 임기인 이진숙 방송통신위원장은 이 법이 시행되면 자동 면직된다. 또 방송미디어통신위원장은 국회 인사청문회 대상 및 탄핵소추 대상이 된다.

앞서 국민의힘은 전날 방송미디어통신위 설치법이 상정된 후 오후 7시2분쯤 필리버스터를 시작했고 민주당은 7시4분께 종결 동의안을 제출했다. 이후 24시간이 지난 이날 오후 7시11분쯤 필리버스터 종료를 위한 표결이 실시돼 필리버스터가 종료됐다.

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[속보] 양주 찜질방서 LPG 가스 ‘꽝’…28명 중경상·72명 대피
“등본도 못 뗀다”…전산망 화재로 무인민원발급기 먹통
80대 운전자 추돌에 ‘날벼락’…경부고속도로 8중 추돌
2심 “박유천, 가처분 어기고 활동…전 소속사에 5억 배상”
[속보] “정부 업무시스템 647개 가동중단…전원장치 배터리 이전 중 화재”
대법관 증원 놓고 갑론을박… 조희대 거취 문제 거론 안해
권한 커지며 짙어진 그림자 尹 파면되며 몰락… 내부 침통
국가정보자원관리원 화재…70개 정부 서비스 먹통
국민일보 신문구독