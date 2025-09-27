소방당국 “불에 탄 배터리 384개 중 133개 반출 완료”
대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 리튬이온배터리 화재가 이틀째 이어지는 가운데, 소방당국이 전소된 배터리 384개 중 133개를 외부로 옮겼다. 작업은 다음 날까지 이어질 것으로 보인다.
대전시 소방본부에 따르면 27일 소방대원들은 국정자원 전산실 내 연기와 열을 외부로 배출하는 한편, 내부 배터리팩을 반출한 뒤 이동식 수조에 담그는 작업을 진행하고 있다.
대전시 소방본부 관계자는 “배터리를 물에 담가 냉각시켜야 하는데, 리튬이온배터리의 열폭주 현상 때문에 쉽지 않다”며 “내일 새벽까지는 끝내는 것을 목표로 하고 있지만, 배터리 폭발이 발생하면 반출을 멈췄다가 다시 작업을 이어가고 있어 언제쯤 끝날지는 알 수 없다”고 말했다.
현재 건물 내부는 송풍기를 동원한 배연 작업에도 불구하고 여전히 짙은 그을음과 연기로 가득 차 정확한 피해 규모 파악조차 힘든 상태다. 배터리 반출 및 냉각 작업이 모두 마무리되어야 정확한 화재 원인 조사와 함께 완진 여부를 판단할 수 있을 것으로 보인다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사