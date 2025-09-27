전남자치경찰위, ‘주민이 함께하는 안전 전남’ 콘텐츠 공모전 개최
사진·포스터·AI 활용 동영상 분야 10월 21일까지 접수
전남도자치경찰위원회는 지역 맞춤 치안서비스 등을 알릴 수 있는 참신한 콘텐츠를 발굴하고 주민과 긴밀히 소통하기 위한 ‘2025 전남자치경찰 홍보 콘텐츠 공모전’을 개최한다고 27일 밝혔다.
이번 공모전 주제는 ‘주민이 함께하는 안전전남’이다. 지역 공동체 속에서 주민과 함께하는 자치 치안의 가치와, 안전한 일상을 지키는 전남자치경찰의 모습을 창의적으로 표현한 다양한 작품을 모집한다.
공모 분야는 포스터, 사진, AI 활용 동영상 3개 분야다. 전남자치경찰에 관심 있는 누구나 참여할 수 있으며, 10월 21일까지 전자우편을 통해 제출하면 된다.
올해는 18점의 작품을 선정해 총상금 500만원을 수여한다. 선정된 작품은 ‘주민이 함께하는 안전전남’의 이미지를 널리 알리는데 활용할 계획이다.
정순관 전남도자치경찰위원장은 “이번 공모전을 통해 주민들과 더 가까이에서 더 안전한 전남을 만드는 데 활용할 다양한 작품들이 모아지기를 기대한다”며 “주민들의 적극적인 참여를 당부한다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
