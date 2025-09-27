정부 내부 업무망 ‘온나라시스템’ 마비로 로그인 불가

27일 대전 유성구 국가정보자원관리원 5층 전산실 창문이 리튬이온 배터리 폭발 화재로 불에 타 있다. 연합뉴스

문서 열람, 작성, 결재 등이 가능한데 로그인이 되지 않는 상태다. 평일 화재가 발생했으면 업무 마비 상태가 극심했을 것으로 보인다.