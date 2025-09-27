[속보] 李대통령, 대전 국정자원 화재 보고 받고 밤새 상황 점검

시사 전체기사 [속보] 李대통령, 대전 국정자원 화재 보고 받고 밤새 상황 점검 입력:2025-09-27 09:49 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 국가정보자원관리원 화재…70개 정부 서비스 먹통 2 [속보] 정부조직법 개정안 국회 통과…78년만에 검찰청 폐지 3 “李대통령 추석 선물 35만원”…이틀 만에 ‘당근’ 등장 4 “요청 안 해” “그럴리가” 신라호텔 결혼식 ‘돌연 취소’ 배경은 5 [속보] 정부, 국정자원 화재 ‘중대본’ 격상해 대응…‘심각’ 단계 상향 해당분야별 기사 더보기 1 10월부터 KTX·SRT ‘무표 승차’시 운임 100% 가산 2 [단독] 1조원대 美 친환경 플랜트, 국내 건설사 수주 확정 3 롯데카드 매각 장기화 되나 4 96년 걸리는 2만번의 ‘앉았다 섰다’… 로봇이 7일로 단축 5 롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치” 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] “오전 6시30분 초진 후 8시40분 재발화…연소 확대 배터리팩 384개 소실” 2 대구 아파트서 70대·50대 모자 숨진 채 발견 3 [작은영웅] “덕분에 집에 갈 수 있었어요” 칭찬 쏟아진 여성의 뒷모습 영상 4 '오픈런 아닌 전날런' 치열한 불꽃축제 자리 선점 5 흰 머리에 수척해진 尹… “1.8평 방 생존 힘들어” 보석 호소 해당분야별 기사 더보기 1 “주방에서 이 3가지를 없애라”…하버드 의사의 경고 2 전세계 美장성 800명 일시 소집령…배경 놓고 설왕설래 3 미 국방전략서 ‘한국·대만 배제’ 新애치슨라인 그어지나 4 태어난 지 일주일 된 갓난아기를 ‘끈’에 칭칭…왜? 5 일본 보수 결집 나선 ‘여자 아베’, 극우색 빼기 시도도 해당분야별 기사 더보기 1 ‘폭군의 셰프’ 임윤아·이채민 뽑은 ‘최애’ 명장면·명대사 2 ‘손흥민·부앙가 듀오’ 美 쳤다 3 전유성, 폐기흉 증상 악화… “호흡 힘들지만 이야기는 나눠” 4 ‘개그계 대부’ 전유성, 폐기흉 악화로 별세 5 엠넷 오디션 ‘보이즈 2 플래닛’, 최종 8인 데뷔 확정 해당분야별 기사 더보기 1 세상 떠난 27살 청년 원룸서 발견된 반려견 두 마리 [개st하우스] 2 [단독]“감각으로 쏜 6발, 준결승까지 뚫었다”… 한국 시각장애인 양궁팀 세계선수권 첫 진출 3 다시 밤마다 ‘윙윙’…가을 모기 많아진 건 ‘이것’ 때문 4 “그 펜, 마음에 든다” 트럼프가 반한 모나미 ‘서명용 펜’ 1000세트 출시 5 1인극서 성폭력 피해자 연기 김신록 “진정성이 제일 중요했다” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 2심 “박유천, 가처분 어기고 활동…전 소속사에 5억 배상” [속보] “정부 업무시스템 647개 가동중단…전원장치 배터리 이전 중 화재” 대법관 증원 놓고 갑론을박… 조희대 거취 문제 거론 안해 권한 커지며 짙어진 그림자 尹 파면되며 몰락… 내부 침통 국가정보자원관리원 화재…70개 정부 서비스 먹통 흰 머리에 수척해진 尹… “1.8평 방 생존 힘들어” 보석 호소 대구 아파트서 70대·50대 모자 숨진 채 발견…경찰 수사 전세계 美장성 800명 일시 소집령…배경 놓고 설왕설래 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요