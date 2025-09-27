시사 전체기사

[속보] 李대통령, 대전 국정자원 화재 보고 받고 밤새 상황 점검

입력:2025-09-27 09:49
공유하기
글자 크기 조정

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
2심 “박유천, 가처분 어기고 활동…전 소속사에 5억 배상”
[속보] “정부 업무시스템 647개 가동중단…전원장치 배터리 이전 중 화재”
대법관 증원 놓고 갑론을박… 조희대 거취 문제 거론 안해
권한 커지며 짙어진 그림자 尹 파면되며 몰락… 내부 침통
국가정보자원관리원 화재…70개 정부 서비스 먹통
흰 머리에 수척해진 尹… “1.8평 방 생존 힘들어” 보석 호소
대구 아파트서 70대·50대 모자 숨진 채 발견…경찰 수사
전세계 美장성 800명 일시 소집령…배경 놓고 설왕설래
국민일보 신문구독