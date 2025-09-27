시사 전체기사

美 남겠다던 구금 한국인, 체포 22일만 보석으로 석방

입력:2025-09-27 09:48
지난 9일(현지시간) 미국 당국의 이민단속으로 체포된 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 수감됐던 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설 모습. 연합뉴스

미국 조지아주 현대차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 현장에서 지난 4일(현지시간) 체포된 후 현지 잔류를 택한 한국 국적자가 이민구치소 수감 22일 만인 26일(현지시간) 보석으로 풀려났다.

조지아주 포크스턴 소재 이민 구치소에 수감돼 있던 한국인 이모 씨의 변호를 맡고 있는 로펌 ‘넬슨 멀린스’ 관계자는 “이 씨가 이날 보석으로 석방됐다”고 밝혔다. 지난 25일 연방 이민법원 조지아지청이 이씨에게 보석 허가를 내린 후 하루만이다.

이씨 측은 법원이 지정한 보석금을 이민국에 납부한 후 석방됐다. 구치소 밖에서 기다리던 가족, 회사 관계자들은 석방된 이씨를 맞이했다. 로펌 관계자는 “이씨가 오랜 수감생활에도 불구하고 건강하고 씩씩하다”고 밝혔다. 이로써 미측 이민 당국에 의해 지난 4일 조지아주 공장 현장에서 체포됐던 한국인은 전원 구금 상태에서 풀려났다.

앞서 미국 이민세관단속국(ICE) 등은 이달 초 조지아주 엘러벨에 있는 HL-GA 배터리 공장을 급습해 한국인 300여명을 포함한 직원 475명을 체포해 구금했다. 이 가운데 한국인 316명과 외국 국적자 14명은 자진 출국 형식으로 지난 11일 귀국했다.

현재 미국 영주권 취득 절차를 밟고 있는 이씨는 당시 체포됐던 한국인 가운데 유일하게 귀국 대신 미국 잔류 및 후속 법적 절차를 택했다. 이씨는 앞으로 보석 석방된 상태에서 이민법원에 출석하게 된다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

