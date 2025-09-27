[속보] 정부, 국정자원 화재 ‘중대본’ 격상해 대응…‘심각’ 단계 상향

전자가족관계등록시스템, 교통민원24 등 일부 서비스는 대체 사이트를 통해 이용이 가능하다. 또

행정안전부는 27일 오전 8시 행정정보시스템 재난 위기관리 표준매뉴얼에 따라 위기경보수준을 '경계'에서 '심각'으로, '위기상황대응본부'를 '중앙재난안전대책본부'로 격상했다고 밝혔다.행안부는 이날 윤호중 장관 주재로 국가정보자원관리원 화재로 발생한 행정정보시스템 장애 대응 상황판단회의를 개최했다.행안부는 장애로 인해 각종 행정서비스 이용이 제한되고 있어 네이버 공지를 통해 대체 사이트 등을 안내했다고 밝혔다.행안부에 따르면 대면 민원 처리는 행정기관을 방문하기 전에 해당 서비스를 받을 수 있는지 여부를 전화로 먼저 확인해야 한다. 또 현장에서도 서비스 지연이나 제한이 있을 수 있음을 인지해야 한다.TV, 라디오, 긴급재난문자, 행정기관 공지 등을 통해 최신 상황 확인을 부탁했다.김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr