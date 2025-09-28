뇌 적응 능력 본딴 반도체 소자 개발…“AI 반도체 도약”

KAIST 연구진, 차세대 반도체 기술 개발

자율주행·웨어러블 기기 등 활용 전망

김경민 KAIST 신소재공학과 교수(왼쪽)와 연구진들. KAIST 제공

뉴런이 과거 활동을 기억해 스스로 반응 특성을 조절하는 ‘내재적 가소성’을 모방한 ‘주파수 스위칭 뉴리스터’를 개발했다고 28일 밝혔다.