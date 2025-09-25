포항시 AI·IoT 기반 스마트 복지 추진…스마트경로당·AI 돌봄로봇 확대
경북 포항시가 초고령사회 진입에 대응하고 어르신과 장애인의 삶의 질 향상을 위해 AI와 사물인터넷(IoT)을 접목한 ‘스마트 복지 정책’을 본격화한다.
시는 올해 3억원을 들여 노인복지회관에 스마트 스튜디오 1곳을 설치하고 경로당 25곳에 원격 화상강의 시스템과 안전관리 장비를 도입한다고 25일 밝혔다.
이를 통해 학습·문화·건강을 아우르는 ‘스마트 복지 플랫폼’을 구축하고 초고령사회에 대응하는 경로당의 새로운 모델을 제시할 계획이다.
교통이 불편한 지역 어르신들도 원격 시스템을 통해 동일한 프로그램을 제공받을 수 있어 지역 간 복지 격차 해소에도 도움이 될 전망이다.
시는 또 독거노인 고독사 예방을 위해 AI 돌봄로봇 보급도 늘린다.
기존 200대에 2026년까지 신형 로봇 100대를 추가 도입해 총 300명에게 서비스를 제공할 예정이다. 새 모델은 양방향 대화와 위기 감지 기능이 강화돼 돌봄 효과가 높아질 것으로 기대된다.
시는 남구 지역 노인들의 복지 인프라 불균형 문제를 해결하기 위해 남구 노인복지관 신설도 추진 중이다.
오는 10월 중 ‘노인여가복지설 건립 타당성 연구용역’을 실시해 남구지역 어르신들을 위한 전용 복지거점 공간을 단계적으로 확보할 계획이다.
새로운 복지관은 남구 어르신들의 복지 불균형 해소와 이용 편의 증진, 건강 증진 및 사회 참여 확대를 지원하는 중요한 기반 시설이 될 것으로 기대한다.
이강덕 포항시장은 “포항은 스마트경로당, AI 돌봄로봇 등 첨단기술을 결합한 복지 시스템으로 대한민국의 초고령사회 진입에 발 빠르게 대응하고 있다”며 “지자체·대학·기업 협력으로 세계적 수준의 복지 모델을 만들어 가겠다”고 밝혔다.
