러시아, 트럼프 ‘종이호랑이’ 조롱에…“러시아는 곰”

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인,

“우크라 공세 지속할 것”

美와 관계 회복도 거의 성과 없어

AP연합뉴스

“우리는 블라디미르 푸틴 대통령이 설정한 목표를 달성하고 국익을 보장하기 위해 특별군사작전을 계속할 것”이라면서 “국가의 현재와 미래, 앞으로의 세대를 위한 조처로 우리에게는 대안이 없다”고 말했다.