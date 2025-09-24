비 그치자 “덩∼덩∼”…신라 천년의 소리 22년 만에 울렸다
국립경주박물관, 성덕대왕신종 타음조사 공개회
“덩∼덩∼”
24일 저녁 7시 경북 경주시 국립경주박물관. 신라 범종이 내는 소리가 장엄하게 퍼져나갔다. 동종에 새겨진 우아한 비천상들이 천상의 세계로 초대하는 듯했다.
보신각 종지기 신철민씨와 국가무형유산 주철장 이수자 원천수씨가 함께 총 12번 동종을 치는 동안 모두가 숨을 죽인 채 지켜봤다. 갑자기 내리던 비도 타종 행사가 시작되자 거짓말처럼 그쳤다.
경주박물관은 이날 ‘천년의 소리’를 국민과 나누는 행사를 열었다. 통일신라 때인 771년(혜공왕 7년) 제작된 성덕대왕신종 보존을 위한 과학적 조사와 연계해 이를 대중에게 공개한 것이다. 추첨을 통해 당첨된 771명의 시민이 함께했다. 타종 장면이 일반에 공개된 것은 2003년 10월 개천절 타음조사 이후 22년 만이다.
주낙영 경주시장, 유홍준 국립중앙박물관장 등 주요 인사들이 참석했다. 행사에 초대받은 가수 알리(홍익대 실용음악과 교수)는 “AI(인공지능)시대라 작업 방향에 고민이 많은데 천년의 소리를 듣고 영감을 얻을 수 있을 거 같다”고 말했다.
성덕대왕신종은 상원사 동종(국보), 청주 운천동 출토 동종(보물)과 더불어 우리나라에 온전한 형태로 남아있는 통일신라시대 3개 범종 중 하나다. 당시 종을 제작하던 장인이 동종에서 소리가 나지 않자 어린 아들을 제물로 바쳤고, 마침내 소리가 났다는 슬픈 설화의 주인공인 에밀레종이 바로 이 종이다. 유홍준 관장은 “한국에서 가장 큰 종이자 소리를 낼 수 있는 종으로서는 세계에서 가장 큰 종”이라며 타종의 의미를 전했다.
높이 3.66m, 무게 18.9t의 범종은 1992년까지 제야의 종으로 꾸준히 타종됐다. 하지만 균열이 우려돼 93년부터 일상적인 타종을 중단했다. 이후 안전 여부를 진단하기 위해 1996년, 2001~2003년, 2020~2022년 등 세 차례 타음 조사를 했다. 또 올해부터 5년간 타음조사가 실시된다. 윤상덕 경주박물관장은 “타음조사는 고유 주파수를 취득하기 위한 것이다. 종의 고유 주파수는 항상 같지만 균열이 있으면 주파수가 달라진다. 종소리 주파수를 취득해 이전 것과 비교함으로써 균열 여부를 파악한다”고 설명했다.
경주박물관은 타음조사 외에도 타종 전후의 외형 변화, 표면 부식도 파악을 위한 고해상도 정밀 촬영, 종각의 공간 음향 분석 등을 조사한다.
이번 조사를 계기로 야외에 노출되는 현재의 보존 방식 지속 여부도 재검토할 방침이다. 경주박물관은 앞으로 실내에서 보존이 가능한 개폐형의 신종관 건립을 추진하고 있다. 총 500억원의 예산이 소요될 것으로 추정된다.
윤 관장은 “금속 유물의 안전한 보존을 위해서는 평균 습도가 45% 이하로 유지돼야 한다. 하지만 기후위기 여파로 현재 경주 지역 평균 습도가 여름철 72∼83%로 올라가 실내 환경 조성이 불가피하다”고 말했다. 종을 매다는 꼭대기 부분의 용뉴도 안전성이 우려돼 앞으로는 바닥에 내려 보존하는 방식이 추진된다.
경주=손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
