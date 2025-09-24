‘올해 가장 강력한’ 태풍 라가사, 대만 강타

중국·홍콩도 비상

대만 화롄현. AFP연합뉴스

실종자는 초기 100여명에서 구조작업이 진행되며 17명으로 줄었다.

최대 피해 지역은 동부 화롄현 광푸향 일대다. 두 달 전 산사태로 강물이 막혀 형성된

가 이번 폭우로 범람하면서 마을을 덮쳤다. 호수는 수심 200m, 저수량 9100만㎥ 규모다. 이번에

약 6000만t의 물이 쏟아진 것으로 추정된다.

현지 주민들은 “당국이 산사태로 생긴 위험한 호수를 방치했다”며 국가 책임을 묻겠다는 반응도 나왔다.

홍콩. AP연합뉴스