“요청 안 해” “그럴리가” 신라호텔 결혼식 ‘돌연 취소’ 배경은
與 “해당 호텔에 결혼식 취소 요청 한 적 없어”
野 “정부 요청 없이 행사 일정 미리 알 수 있나”
서울 신라호텔이 약 2달 앞으로 다가온 결혼식을 일방적으로 취소하고 비용을 전액 지원하기로 한 가운데, 여야가 결혼식 취소 배경을 두고 설전을 벌였다. 여당은 정부의 압력이 없었다고 주장하는 반면 야당은 정부 요청 외에 갑작스러운 결혼식 취소를 이해할 수 없다는 입장이다.
박수현 더불어민주당 수석대변인은 24일 국회에서 기자들과 만나 “분명히 말씀드리지만 우리 정부는 해당 호텔에 결혼식 취소 요청을 한 바 없다”고 말했다. 박 수석대변인은 그러면서 관련 의혹을 제기한 주진우, 유상범 국민의힘 의원을 향해 “발언하기 전에 이런 기본 사실을 우리 정부 측에 정확히 확인하고 발언하라”며 “이 부분에 대해 분명한 사과 하기를 요구한다”고 했다.
앞서 신라호텔은 최근 일부 결혼식 예약자들에게 “11월 초 국가 행사가 예정돼 있어 부득이하게 예약 변경을 안내해드리고 있다”며 예식 일정 취소를 일방 통보했다.
주 의원은 이날 정부 요청이 없었다는 민주당의 주장에 “신라호텔은 예식 한 건당 1억6000만원의 예식 비용을 전액 배상해준다고 한다. 수십 건의 예식이 취소됐으니 신라호텔 경비가 최소 수십억원 든다는 얘기”라며 반발했다. 그러면서 “정부 요청도 없었는데 신라호텔이 수십억원의 회사 비용을 감수하며 예식 수십 건을 무더기 취소 할 수 있겠냐”며 “신라호텔이 정부 요청 없이 국제행사 일정을 어떻게 미리 알고 예식을 취소했단 말인가. 도저히 민간회사의 정상적 영리 활동으로는 이해되지 않는 장면”이라고 지적했다.
한편 호텔 신라 측은 갑작스러운 예약 취소 통보를 받은 고객들에게 식대, 시설 이용료 등 예식 비용 전액을 보상할 방침이다. 꽃장식 유무 등에 따라 달라지지만 신라호텔 예식은 1억~2억원의 비용이 드는 것으로 알려져 있다.
