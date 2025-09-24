“3개월간 210회 방문” 대통령실 단골 카페는 ‘어디’
대통령실, 특활비·특경비·업추비 내역 공개
용산 대통령실 지하 ‘아이갓에브리씽’ 자주 찾아
이재명 정부가 역대 최초로 대통령실 특수활동비와 특정업무경비, 업무추진비 내역 등을 공개한 가운데, 대통령실이 3개월간 200차례 이상 방문한 ‘단골 카페’가 화제다.
지난 23일 대통령실이 누리집을 통해 공개한 업무추진비와 특정업무경비 내역을 보면, 대통령실 용산 청사 지하에 있는 카페 ‘아이갓에브리씽 용산점’이 가장 많이 등장했다. 대통령실은 3개월간 업무추진비로 199차례, 특정업무경비로 11차례 해당 카페를 방문했다.
대통령실은 민심·의견 청취를 위한 기자 간담회, 대통령 일정 관련 업무 협의 등 주로 간담회나 회의에 필요한 음료와 간식을 구입한 것으로 보인다. 금액은 3000원부터 40만원까지 다양했다.
아이갓에브리씽은 한국장애인개발원의 중증장애인 고용 사업 중 하나다. 그중 용산점은 88호 점포다. 대통령실이 청와대에서 용산으로 이전한 후인 2023년 3월 문을 열었다. 이곳에서는 발달장애인 3명 등 5명의 장애인 직원이 근무 중이다.
한편 대통령실은 “국민의 알 권리와 법원 판결을 존중해 공개를 결정했다”며 주요 국정 운영 경비 집행 정보를 공개했다. 대통령실이 공개한 자료에 따르면 지난 6~8월 특활비는 총 4억6422만6000원 집행됐다. 같은 기간 업무추진비는 9억7838만1421원이 사용됐다. 특정업무경비는 1914만1980원의 쓰였다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
