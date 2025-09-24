[단독] 삼성E&A, 1조원대 美친환경 플랜트 사업 수주확정
삼성E&A(구 삼성엔지니어링)이 총사업비 1조원 규모의 미국 친환경 암모니아 플랜트 사업을 수주한 것으로 확인됐다.
24일 국토교통부에 따르면 삼성E&A는 지난 21일(현지 시간) 최종 수주계약에 서명했다. 당초 삼성E&A는 해당 사업에 지분 투자자로 참여할 계획이었으나, 지난달 말 지분투자를 철회하고 건설 부문만 참여하기로 했다. 삼성E&A는 설계·조달 분야에서 파트너로 참여할 계획이다.
이 사업은 미국 에너지부(DOE)에서 15억 달러(약 2조원)를 보조금으로 투입하는 친환경 프로젝트다. 미국 내 폐쇄된 석탄 발전소 부지를 개조해 블루 암모니아(생산 과정에서 이산화탄소를 배출하지 않는 청정 암모니아) 생산 시설로 전환하는 사업으로, 총사업비는 약 24억 달러(약 3조원) 규모다. 총 5개 기업이 참여하고 있으며, 이 가운데 4곳은 미국 기업이다.
국내 건설경기 위축 속에서 해외 투자개발형 수주가 새로운 성장 동력이 될 수 있다는 점에서 주목된다. 수주실적에서 투자개발이 차지하는 비중은 점차 확대되는 추세다. 2022~2024년 평균 투자개발형 수주액은 25억5000만 달러로 전체 수주의 약 7.5%를 차지했다. 이는 2004~2014년 평균 비중(3.6%)에 비해 두 배 이상 늘어난 수치다.
