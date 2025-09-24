[단독] 소년원생 10명 중 6명 정신질환…전문의는 0명, 관리 구멍

박준태 “청소년 교정은 인권 문제…인력 확충해야”

박준태 국민의힘 의원. 이병주 기자

2021년 49.9%(655명 중 332명), 2022년 54.2%(382명 중 207명), 2023년 63.3%(501명 중 317명), 2024년 57.7%(653명 중 377명), 2025년 64.5%(392명 중 253명)으로 그 비중이 꾸준히 증가 추세다.

교정교육과 재활·보호를 목적으로 하는 소년원이 관리 부실로 제 역할을 하지 못하고 있다는 우려도 나온다. 박 의원은 “입소자의 절반 이상이 정신질환을 겪고 있는데도 전문 인력이 부족한 현실은 사실상 방치와 다름없다”며 “청소년 교정은 인권 문제이자 국가의 책무인 만큼 인력 확충에 나서야 한다”고 지적했다.