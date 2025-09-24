흥부 듀오, 메시까지 뛰어넘었다

LAFC의 손흥민과 데니스 부앙가가 지난 13일(현지시간) 새너제이 어스퀘이크스전에서 득점을 합작한 뒤 기뻐하고 있다. 로이터연합뉴스

단번에 4계단 상승하며 메시가 속한 인터 마이애미(7위)를 제쳤다. MLS 사무국은

토

트

넘

홋

스

퍼 시절

환

상

의

호

흡을 자랑했던

‘손케 듀오’에 버금간다는 평가다.

메시와 득점 공동 선두로 올라섰을

3년 만에 MLS컵 정상을 노리는 LAFC는 현재 서부 콘퍼런스 톱4를 확정지었다.