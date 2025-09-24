“고양 성석동 도로 확장공사로 통행로 막혀 불편”

성석동 주민·사업주들 24일 시청앞 집회

“통행로 막혀 생활권 침해 심해” 반발

경기 고양시 성석동 주민들이 24일 고양시청 앞에서 성석~문봉 간 도로 확장공사로 인해 통행로가 막히게 됐다며 집회를 진행하고 있다. 박재구 기자

성석동 주민과 사업주 10여명은 24일 고양시청 앞에서 집회를 열고 “성석~문봉 간(소로1-213호선) 도로 확장공사로 인해 오랫동안 이용해 온 통행로가 막혀 영업과 생활권이 심각하게 침해되고 있다”고 반발했다.

이들은 “도로가 막혀 영업활동에 불편을 겪고 있고 일상에도 직접적 피해가 발생하고 있다”며 “공사가 완료될 경우 갈등과 민원은 더 커질 수밖에 없으므로 시가 생존권 보장을 위한 근본적 대책을 내놓아야 한다”고 주장했다.