코레일, 명절 승차권 암표 의심 사례 34건 수사 의뢰

34건은 모바일 앱 ‘코레일톡’과 코레일 홈페이지 암표 제보방에 접수된 불법 행위 의심 사례다.

코레일은 온라인 중고거래 플랫폼에 승차권 불법 거래로 의심되는 게시글의 신고 및 삭제를 요청하고 경찰에 수사를 의뢰했다.

암표 제보방에 제보된 신고가 암표 거래로 확인되면 제보자에게 열차 운임 50% 할인쿠폰이 지급된다.

코레일은 다음달 1일부터 승차권 미소지자에 대한 부가운임을 기준 운임의 1배로 상향해 부정승차 단속을 강화할 예정이다. 열차 내에서 구간을 연장하는 경우도 승차권 미소지 대상에 추가했다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “암표 거래는 실수요자의 기회를 빼앗는 위법 행위”라며 “상시 모니터링과 엄정한 법적 조치로 철도 이용 고객의 권익을 보호하겠다”고 말했다.