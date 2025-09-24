코레일, 명절 승차권 암표 의심 사례 34건 수사 의뢰
한국철도공사(코레일)가 추석 명절 승차권 암표 거래로 의심되는 사례 34건을 경찰에 수사 의뢰했다고 24일 밝혔다.
34건은 모바일 앱 ‘코레일톡’과 코레일 홈페이지 암표 제보방에 접수된 불법 행위 의심 사례다. 코레일은 온라인 중고거래 플랫폼에 승차권 불법 거래로 의심되는 게시글의 신고 및 삭제를 요청하고 경찰에 수사를 의뢰했다.
상습 또는 영업적으로 암표를 판매·알선하는 행위는 철도사업법에 따라 최대 1000만원의 과태료 처분을 받을 수 있다.
특히 지난 1월 철도사업법 개정으로 암표 게시글 작성자의 ID와 전화번호 등의 정보 확인이 가능해져 경찰 조사 시 증거자료로도 활용할 수 있다.
암표 제보방에 제보된 신고가 암표 거래로 확인되면 제보자에게 열차 운임 50% 할인쿠폰이 지급된다.
코레일은 다음달 1일부터 승차권 미소지자에 대한 부가운임을 기준 운임의 1배로 상향해 부정승차 단속을 강화할 예정이다. 열차 내에서 구간을 연장하는 경우도 승차권 미소지 대상에 추가했다.
이민성 코레일 고객마케팅단장은 “암표 거래는 실수요자의 기회를 빼앗는 위법 행위”라며 “상시 모니터링과 엄정한 법적 조치로 철도 이용 고객의 권익을 보호하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사