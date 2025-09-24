킨텍스, 추석 맞아 취약계층 가정에 명절 선물세트 전달
임직원 100여명 참여…200가정에 선물 지원
킨텍스가 추석 명절을 맞아 취약계층 가정을 위한 나눔 활동을 진행했다.
킨텍스는 지난 23일 굿네이버스 경기2사업본부와 함께 ‘2025 행복한 한가위 나누면 한가득’ 사회공헌활동을 진행했다. 이번 활동은 긴 연휴로 돌봄 공백과 생활 부담이 커질 수 있는 상황에서 지역사회에 실질적인 도움이 될 수 있도록 마련됐다.
선물세트에는 즉석밥과 반찬, 송편 제작 키트 등 명절 필수품과 따뜻한 손편지가 담겼으며, 고양시 아동보호전문기관 및 드림스타트를 통해 지역 내 200가정에 전달됐다.
이 행사에는 100여명의 킨텍스 임직원도 참여해 직접 포장과 전달을 함께하며 나눔의 의미를 더했다. 한 직원은 “작은 정성이 아이들과 가족들의 명절을 더 따뜻하게 해주길 바란다”고 소감을 밝혔다.
이재율 킨텍스 대표이사는 “킨텍스는 국내 최대 전시컨벤션센터로서 지역사회와 함께하는 사회적 책임을 다하기 위해 기부를 넘어 직접 참여형 나눔 활동을 이어가고 있다”며 “앞으로도 상생과 사회적 가치 확산을 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.
한편, 킨텍스는 이번 추석 나눔뿐만 아니라 연중 꾸준히 사회공헌 활동을 실천해왔다. 열무 김장김치 나눔, 응급키트 지원사업, 중증장애인 팝업카페 운영 지원, 지역 환경정화활동 등 다양한 프로그램으로 취약계층 지원과 지역사회 기여를 이어가고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
