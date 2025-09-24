‘제73주년 재향군인의 날’ 기념식 개최

참전용사·예비역단체 등 5000여명 참석

대한민국재향군인회는 24일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 '제73주년 재향군인의 날' 기념식을 개최했다. 사진은 신상태 향군 회장이 기념사를 낭독하는 모습. 대한민국재향군인회 제공

행사는 ‘지켜낸 시간, 이어갈 미래’를 주제로 제대군인의 업적을 기리고 국민적 안보 인식을 함께하는 장으로 마련됐다.

