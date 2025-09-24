시사 전체기사

한국공항공사, 안전한 공항환경 조성 위한 항공보안 캠페인

입력:2025-09-24 16:43
공유하기
글자 크기 조정

한국공항공사(사장 직무대행 이정기)는 24일 김포공항 국내선 대합실에서 모·자회사 합동으로 추석 연휴 기간 공항 혼잡 예방을 위한 ‘항공보안 캠페인’을 진행했다.

공사는 오는 추석 연휴 기간(10월 2~12일) 약 281만명이 전국 공항을 이용할 것으로 예상됨에 따라 공항 내 혼잡 예방과 신속한 탑승 수속 등 원활한 운영을 위해 이번 캠페인을 마련했다.

이날 김복근 안전보안본부장은 김포공항을 찾은 이용객에게 보안검색 주요 적발 품목인 라이터, 보조배터리 등 기내 반입 금지 물품과 국제선 액체류 휴대 기준(개별 용기당 100㎖ 이하, 1인당 총 1ℓ)을 안내했다.

또한 손정맥 인증으로 신속한 탑승이 가능한 ‘바이오패스’ 이용을 독려하고, 공항 반경 9.3㎞ 이내 드론 비행은 금지되며 적발 시 최대 500만원의 과태료가 부과된다는 점도 알렸다.

김 본부장은 “공항 이용객이 편안하고 즐겁게 여행할 수 있도록 안전을 최우선 가치로 삼아 공항 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다. <사진=한국공항공사 제공>

권현구 기자 stoweon@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“성매매, 한국인 이미지 실추시켜” 라오스 주재 韓 대사관, 공개 경고
늦은 밤 정류장에 홀로… 치매 노인 구한 대학원생들의 ‘촉’
롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치”
‘DJ 차남’ 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세
미국인 76% “트럼프 노벨평화상 자격 없다”…美 여론조사
물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명
대형 동물병원 늘고, 보호자 걱정 줄고… 반려동물 의료 시대 열렸다 [개st상식]
수도권 등에 최대 100㎜ 물폭탄… 25일까지 ‘가을비’
국민일보 신문구독