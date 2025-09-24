포항시, 첨단제조혁신 테스트베드센터 착공…2027년 완공 목표
경북 포항에 차세대 반도체 연구와 제조 혁신을 위한 핵심 시설이 들어선다.
포항시는 경북도, 포스텍과 공동으로 24일 지곡동 나노융합기술원 일원에서 첨단제조혁신 테스트베드센터 착공식을 열었다고 밝혔다.
행사에는 이강덕 포항시장, 김학홍 경상북도 행정부지사, 김일만 포항시의회 의장, 경상북도의회 이칠구·서석영 의원, 김성근 포스텍 총장, 안수진 삼성전자 부사장 및 R&D 기관장 등 100여명이 참석했다.
센터는 총사업비 487억원을 들여 연면적 1만5000㎡, 지하 1층·지상 6층 규모로 조성된다. 2027년 초 준공을 목표로 한다.
내부에는 차세대 반도체 소재 개발을 위한 클린룸, 설비동과 연구동, 첨단기술기업 입주공간 등이 마련된다.
특히 기존 실리콘 기반 반도체의 한계를 극복할 와이드밴드갭(WBG) 전력반도체 소재 개발 거점으로 주목받고 있다. 이 기술은 AI 데이터센터의 전력 효율 향상과 자율주행차 반도체 전력 관리 등 미래 산업의 핵심이다.
시는 센터 설립으로 지역 중소·벤처기업에 제조 공간과 첨단 장비를 지원, 수도권 기업 유치와 창업 유도, 기술 사업화를 촉진한다는 방침이다. 현재 전국 10여 개 반도체 분야 기업이 입주의향서를 제출한 상태다.
센터가 완공되면 생산유발효과 830억원, 부가가치유발효과 300억원, 고용유발 200여 명 규모의 경제적 파급효과가 예상된다.
이강덕 포항시장은 “센터가 반도체 공정의 혁신적 연구개발을 이끌어 국가 발전에 기여하고 포항이 혁신 산업의 미래를 주도하는 출발점이 되길 바란다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
