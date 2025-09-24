시사 전체기사

[속보] KT “정보유출 2만명에 위약금 면제 적극 검토”

입력:2025-09-24 15:38
공유하기
글자 크기 조정

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
늦은 밤 정류장에 홀로… 치매 노인 구한 대학원생들의 ‘촉’
롯데카드 “CVC 번호 등 유출고객 28만명…19만명에 보호조치”
‘DJ 차남’ 김홍업 김대중평화센터 이사장 별세
미국인 76% “트럼프 노벨평화상 자격 없다”…美 여론조사
물놀이 사고로 뇌사…21살 대학생 김규민씨, 5명에 새 생명
대형 동물병원 늘고, 보호자 걱정 줄고… 반려동물 의료 시대 열렸다 [개st상식]
수도권 등에 최대 100㎜ 물폭탄… 25일까지 ‘가을비’
카톡 프로필은 인스타처럼… 채팅창선 챗GPT 바로 쓴다
국민일보 신문구독